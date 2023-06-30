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INBRAIN (IEU TI)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 20 000 000 €
Industrie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2023 : 20 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juin 2023
Statut
Référence
Signé | 28/11/2023
20220924
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INBRAIN (IEU TI)
INBRAIN NEUROELECTRONICS SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 48 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support the development of graphene technology to decode neural signals into medical solutions for application in patients with brain-related disorders.

The loan will finance the research and development (R&D) investments to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to the medical market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
30 juin 2023
28 novembre 2023
Projets associés
Projet apparenté
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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