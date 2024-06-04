EDUCATION DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

The Project concerns the renovation, extension and new construction of lower-secondary public education facilities in the Department of Pas-de-Calais. Such investments will accelerate the modernisation of teaching and learning environments and practices in lower-secondary education, which is then expected to translate into quality improvements, creating positive externalities with significant benefits in the short and long term, mainly in terms of skills development and upgrading but also improved social cohesion and economic growth. Additionally, the investments targeting climate change mitigation will also have positive externalities, as they contribute to the construction of a more sustainable future.





The Project contributes to the EIB's "Innovation, Digital and Human Capital" Public Policy Goal and "Climate Action and Environmental Sustainability" cross-cutting objective. It is also fully aligned with the national, regional and departmental priorities in education as well as with the objectives of the EU's European Education Area 2025 initiative. Finally, since Pas-de-Calais is classified as a transition region, 100% of the Project's investments support the strengthening of the EU's economic, social and territorial cohesion.





The EIB's participation in the project's financing will improve the promoter's financial profile by diversifying its funding sources, extending the duration of its debt maturities, and lowering its average cost of borrowing.