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EDUCATION REGION GRAND EST

Signature(s)

Montant
95 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 95 000 000 €
Éducation : 95 000 000 €
Date(s) de signature
20/03/2024 : 95 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/12/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION REGION GRAND EST
Projet apparenté
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Fiche récapitulative

Date de publication
17 novembre 2023
Statut
Référence
Signé | 20/03/2024
20220533
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EDUCATION REGION GRAND EST
REGION GRAND EST
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 95 million
EUR 194 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet comprend la construction, la reconstruction ou la rénovation des lycées sous la responsabilité de la Région du Grand Est, ainsi que des éléments transversaux tels que l'installation des panneaux photovoltaïques et les rénovations pour améliorer l'accessibilité.

Le but est adapter l'offre scolaire aux évolutions de la demande locale, favoriser la mixité sociale et améliorer l'aménagement des espaces de vie. Le projet vise aussi à améliorer l'efficacité énergétique des infrastructures du parc scolaire et en renforcer la résilience face aux risques des changements climatiques.

Additionnalité et impact

The new and upgraded infrastructure financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in terms of pedagogical fit, energy efficiency, quality, health and safety, improving the provision of upper-secondary education. Through the support to education activities, the Project will favour positive externalities, including inclusive economic growth and increased productivity knowledge externalities, as well as climate and environmental externalities.


EIB financing contributes to diversify the Region's financing sources and brings attractive pricing as well as a long-term flexible financing structure.


he EIB's financial contribution is an important element of the Borrower's financing plan in terms of additionality and diversification. The financing of the project by the EIB will lead to an improvement in the financial sustainability of this structuring project for the Grand Est Region.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet ne concerne pas de nouvelles technologies ou méthodologies spécifiques. Toutes les composantes répondront aux réglementations thermiques actuelles (normes RT2012 et RE2020, selon la date de délivrance de permis de construire) qui sont la transposition nationale des Directives de l'UE. Pour certaines opérations particulières, les performances souhaitées pourront aller au-delà de la réglementation. La Réigon ne cherchera pas à obtenir de labels spécifiques de durabilité environnementale.

La Bei exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (notamment les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE, tel que requis.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
7 décembre 2023
20 mars 2024
Documents liés
12/12/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION REGION GRAND EST
Projets associés
Projet apparenté
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION REGION GRAND EST
Date de publication
12 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158460143
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220533
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/12/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION REGION GRAND EST
Autres liens
Fiche récapitulative
EDUCATION REGION GRAND EST
Fiche technique
EDUCATION REGION GRAND EST
Projet apparenté
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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