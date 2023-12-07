EDUCATION REGION GRAND EST

The new and upgraded infrastructure financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in terms of pedagogical fit, energy efficiency, quality, health and safety, improving the provision of upper-secondary education. Through the support to education activities, the Project will favour positive externalities, including inclusive economic growth and increased productivity knowledge externalities, as well as climate and environmental externalities.





EIB financing contributes to diversify the Region's financing sources and brings attractive pricing as well as a long-term flexible financing structure.





he EIB's financial contribution is an important element of the Borrower's financing plan in terms of additionality and diversification. The financing of the project by the EIB will lead to an improvement in the financial sustainability of this structuring project for the Grand Est Region.



