GAVI GUARANTEE FACILITY II

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Santé - Santé humaine et action sociale
Guarantee facility to support GAVI's (the Vaccine Alliance) investments in vaccines and in sustainable immunisation programmes.
The project aims to work beyond COVID-19 to increase immunisation coverage in low-income countries, harness vaccine supply security and provide sustainable immunisation programs. By addressing unmet medical needs through the provision of vaccines to low-income countries the project strengthens local health systems and enhances independent health security. The project is expected to make a significant contribution to the realisation of several Sustainable Development Goals (SDGs), notably SDG3 - Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages.
The project aims to work beyond COVID-19 to increase immunisation coverage in low-income countries, harness vaccine supply security and provide sustainable immunisation programs. By addressing unmet medical needs through the provision of vaccines to low-income countries the project strengthens local health systems and enhances independent health security. The project is expected to make a significant contribution to the realisation of several Sustainable Development Goals (SDGs), notably SDG3 Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages.
The project mainly concerns investments that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose. The compliance with the EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and the Habitats Directive (92/43/EEC as amended) will be verified during the appraisal.
Due to the status of the Promoter as an International Organisation, the Bank has concluded that the Promoter may not be subject to the Guide to Procurement. Under this project, the Promoter will rely on United Nations Children's Fund "UNICEF" to conduct the procurement. Therefore the Promoter will follow UNICEF's procurement policy and procedures under this project and the Guide to procurement will not apply.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.