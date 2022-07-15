BDB LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
A dedicated EIB loan to finance eligible investments by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Bulgaria with a specific focus on Climate Action and Environmental Sustainability.
Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises in Bulgaria. This operation will also contribute to mitigating the negative economic effects of the pandemic and the energy crisis and at least 20% of the financed sub-projects will be dedicated to tackling climate change.
The operation will provide funding to the promoter, Bulgarian Development Bank, with the aim of facilitating access to finance to Bulgarian SMEs (for at least 70%) and Mid-Caps (up to 30%), which is still at suboptimal levels. The operation foresees that at least 20% of the loans will be dedicated to Climate Action and Environmental Sustainability ("CA&ES") projects, mainly supporting energy efficiency and renewable energy investments. This operation is a further step in the implementation of the CA&ES via financial intermediaries, targeting a specific sub-segment of SME/Mid-Cap lending. The Financial Intermediary has established a clear strategic commitment to support the transition to a sustainable, green and circular economy with dedicated financial instruments. The loan is expected to offer a strong contribution to maintaining employment. The EIB is providing attractive financing conditions in terms of pricing, longer maturities, grace periods and longer availability periods, which are not available on the market. The Bank's cooperation and engagement with the financial intermediary aids in facilitating the transition to greener financing.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.