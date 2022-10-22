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ENGIE GREEN RDI

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 62 700 000 €
France : 87 300 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2022 : 62 700 000 €
23/12/2022 : 87 300 000 €
Autres liens
Related public register
28/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGIE GREEN RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2022
Statut
Référence
Signé | 23/12/2022
20220229
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENGIE GREEN RDI
ENGIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 311 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The operation will finance Research, Development and Innovation (RDI) investments in the field of low carbon energy solutions and infrastructure networks and services optimisation.

The project aims at strengthening the promoter's long-term competitiveness by supporting its technological and innovation activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes RDI activities that are not specifically mentioned under the EIA Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Commentaires

The project comprises a well-defined portfolio of investments in R&D in the field of renewable energies, Carbon Capture and Storage, decarbonisation applications and optimised management of energy networks (amongst others).

Documents liés
28/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGIE GREEN RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGIE GREEN RDI
Date de publication
28 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
160042223
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220229
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGIE GREEN RDI
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Fiche récapitulative
ENGIE GREEN RDI
Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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