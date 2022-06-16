ISP SUSTAINABLE LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

The operation will provide funding to the promoter, Intesa Sanpaolo (ISP), with the aim of generating additional lending to Italian SMEs and MidCaps (30%), which is still at suboptimal levels.

The operation foresees that at least 25% of the loans will be dedicated to Climate Action projects, mainly supporting the MidCap segment in implementing larger energy efficiency and renewable energy investments.

Thanks to EIB's intervention, Intesa Sanpaolo will increase its activity in climate action financing, and the SMEs and MidCaps that obtain the financing will also benefit from a discount with respect to the ordinary rates that the intermediary would normally apply.



