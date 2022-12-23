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NEUROMOD (IEU TI)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 15 000 000 €
Industrie : 15 000 000 €
Date(s) de signature
12/04/2023 : 15 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 avril 2023
Statut
Référence
Signé | 12/04/2023
20220063
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEUROMOD (IEU TI)
NEUROMOD DEVICES LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 39 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Neuromod is an Irish medical technology company located in Dublin developing non-invasive neuromodulation treatments for patients suffering from chronic and debilitating conditions.

The aim is to support the development, manufacturing and commercialising of a tinnitus treatment device called Lenire.

Additionnalité et impact

The project addresses the failure in financial markets for small innovative and high-growth companies arising from the limited access and/or prohibitive cost of financing charged by creditors/investors as a result from information asymmetries, higher uncertainty, lack of collateral and imperfect screening and monitoring. The project is in line with the objectives of Horizon Europe program. The project will deliver a medical device for management of tinnitus, a condition with prevalence ranging from 4.6% to 30%. EIB's financing would be complementary to European VC investors and would provide a signalling effect to crowd-in other capital providers, which are necessary for the completion of the product development stage and commencing commercial operations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the Promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB's guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
23 décembre 2022
12 avril 2023
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEUROMOD (IEU TI)
Date de publication
13 Jun 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
154352223
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220063
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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