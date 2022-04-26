



The operation concerns an investment in Adenia Capital V, a USD 400m investment fund targeting companies in Africa.

This operation is in line with the European Commission's priority to promote Jobs and sustainable and inclusive growth. It is expected to contribute to EIB objective outside the EU for private sector development and job creation. In terms of jobs, the Fund is expected to not only support job creation, but also to improve employees' wellbeing, increase career developmental opportunities and boost job satisfaction.

The EIB commitment is expected to trigger the commitment from other investors and to have a strong catalytic effect. With EIB commitment, the Fund's terms are expected to be negotiated in line with best market practice standards.



