HU EXIMBANK CLIMATE FOCUSED MBIL

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Transports - Transports et entreposage
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The proposed operation is to support the Green Financing Framework of Hungarian Eximbank and to provide funding for eligible projects of small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and other corporates.
The Bank's funding will be used to finance eligible investments of SMEs, mid-caps and large corporates having significant climate action components.
Dedicated EIB loan to finance investments promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) (50%)and Mid-Caps (20%) operating in different sectors in Hungary. The additional 30% of the facility will be dedicated to eligible projects of corporates aimed at promoting Climate Action and Environmental Sustainability. Overall, the operation targets 50% CAES contribution. A significant part of the operation allocations will take place in convergence areas (85%).
The Intermediary has demonstrated a satisfactory general understanding of the Bank's eligibility criteria, and is currently developing procedures and expertise to ensure it can implement them.
The considerable financial value added and long tenor can facilitate the implementation of the Intermediary's green programme and the Bank participation can signal toward the market that the green strategy of borrower is sound and worth of support.
EIB participation will contribute to the diversification of the borrower's financing base in terms of maturity, while interest rate conversion and fixing possibilities are also unique compared to other financing sources.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.