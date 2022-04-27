UC ENHANCED SME SUPPORT - EGF ABS

The proposed transaction consist of an EGF operation, in the form of a first loss piece guarantee on an SME and Midcap portfolio originated by Unicredit in order to support new lending to SMEs. Unicredit is a key counterpart to the Bank in many countries, a strong EU GSIB intermediary and a very experienced promoter in deploying EIB mandates. The quick mobilisation of SME financing is strategic considering their high contribution to the country's economic growth and to sustain employment. The proposed operation addresses a market failure related to SMEs access to finance in the aftermath of the Covid-19 pandemic. The operation is expected to mitigate the financial constraints for this market segment and help viable companies to sustain their economic recovery and to relaunch their business activity severely hit by the pandemic crisis. The operation also supports the strengthening of the EU's economic, social and territorial cohesion by tackling the disparities in the regional development and by helping companies located in less developed regions to grow there. Eventually, this will support the ultimate goal of regional policies, namely convergence, by raising employment levels and facilitating re-industrialisation.