AFRICA DIGITAL PAYMENT INFRASTRUCTURE

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
The investment programme concerns various different measures driving the promoter's medium term growth strategy. Such strategy plans to strengthen and standardise the technical platform, develop new payment services, a new type of terminals, including the geographical expansion from about 11 countries today to more than 20 countries all over Africa by 2024.
The aim is to easy and widespread access to enhanced digital financial services help developing countries to accelerate the economic development and the transformation to a digital economy through private sector digitalisation and increased entrepreneurship. The transformation to a digital economy is at the centre of the African Union's economic and social development's strategy.
The project comprises mostly software development for payment services and IT investments for the African expansion. The operation of the productive IT systems is not handled by the promoter itself. It has been outsourced to a well-known service provider in Europe. Therefore the project does not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and it is also not subject to mandatory EIA.
The promoter is a private company operating in the financial sector, which is exempted from public procurement requirements. The procedures applied will be verified in detail during the appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.