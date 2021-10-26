INSTAFREIGHT (EGF VD)

The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as innovation and digitalisation by providing tailored venture debt financing to InstaFreight, an innovative start-up, offering digital freight-forwarding services through its platform that intelligently connects shippers and carriers through its operations in Germany and Poland.





The financed developments are expected to lead to positive RDI externalities by supporting transparency and efficiency in logistics processes, enabling better utilisation of existing carrier capacities and road infrastructures.





EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.