© Instafreight

La Banque européenne d’investissement mettra 25 millions d’EUR sous forme de prêts d’amorçage-investissement à la disposition d’InstaFreight, une jeune pousse allemande de technologie logistique.

L’approche de l’entreprise, axée sur les données, soutient les objectifs de l’Union européenne en matière de lutte contre les changements climatiques et de transformation numérique dans le domaine de la logistique d’entreprise à entreprise (B2B).

La Banque européenne d’investissement (BEI) appuie la jeune pousse de technologie logistique InstaFreight en mettant à disposition un financement de 25 millions d’EUR sous forme de prêt d’amorçage-investissement. L’entreprise berlinoise met en relation de grands et moyens expéditeurs avec des transporteurs de plus petite dimension dans toute l’Europe dans le but de réduire les trajets à vide et de créer un marché européen efficace et durable pour le transport terrestre. En associant des solutions innovantes de gestion des transports internationaux et des services d’expédition fortement axés sur le numérique, InstaFreight réduit également la dépendance des petits et moyens expéditeurs vis-à-vis des grands prestataires de logistique.

Le financement de la BEI aidera l’entreprise à développer sa clientèle européenne, à recruter de nouveaux employés et à promouvoir son approche numérique en faveur de la logistique verte. Ce financement bénéficie du soutien du Fonds de garantie européen (EGF) mis en place par 22 États membres de l’UE pour réduire l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Le prêt d’amorçage-investissement de l’EGF permet à la BEI de combler un déficit de quasi-fonds propres lié aux défaillances structurelles du marché dans l’Union européenne.

La levée de fonds est dirigée par la société d’investissement Heliad. Tous les précédents investisseurs d’InstaFreight ont participé à la nouvelle levée de fonds qui a clôturé à 40 millions d’USD.

Malgré la pandémie, le marché européen du fret routier a continué de se développer, mais il accuse toujours un retard en matière de transformation numérique. Avec des bureaux à Berlin et à Wroclaw, InstaFreight agit comme un prestataire de services logistiques à part entière, et non comme une simple plateforme. L’entreprise est une contrepartie directe pour les expéditeurs côté client de grande et moyenne taille comme Amazon, Coca-Cola et Siemens, et travaille avec un vaste réseau de plus de 25 000 transporteurs pour les livraisons.

En outre, elle se sert de sa plateforme pour offrir aux clients qui expédient la possibilité d’externaliser leur logistique de fret en utilisant un modèle commercial reposant sur la gestion de la commission de transport/4PL (quatrième partie logistique). Aujourd’hui, InstaFreight est le seul acteur numérique en Europe associant services d’expédition et gestion des transports.

Le secteur de la logistique a un impact profond sur les émissions de gaz à effet de serre. Les camions émettent à eux seuls plus de 200 millions de tonnes de CO 2 chaque année en parcourant les routes d’Europe. Il faudrait 4 milliards d’arbres, soit une forêt de la taille de l’Allemagne, pour absorber ces émissions de CO 2 . Pour l’essentiel, le secteur de la logistique demeure non connecté, le courrier électronique et le téléphone étant les principaux canaux de coordination. Les sociétés d’expédition en camion sont de petite taille, avec en moyenne seulement six camions en circulation, ce qui se traduit par 40 % de trajets à vide, un manque de transparence opérationnelle et des coûts élevés en raison d’un défaut d’efficacité.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Les transports restent un obstacle majeur à la réalisation de nos objectifs climatiques. En outre, la pandémie a mis en lumière la vulnérabilité de nos réseaux commerciaux et de nos chaînes d’approvisionnement. C’est pourquoi nous nous réjouissons d’appuyer des entreprises jeunes et à la croissance rapide comme InstaFreight. Leur créativité et leur technologie logistique peuvent contribuer à accélérer notre transformation numérique et écologique et à rendre les transports européens plus résilients. »

Philipp Ortwein, cofondateur d’InstaFreight : « La situation actuelle dans le domaine de la logistique nous montre que des chaînes d’approvisionnement fiables ne sont pas seulement une question essentielle pour notre économie et notre société. Avec le développement de nos solutions technologiques innovantes, nous voulons devenir l’une des entreprises de premier plan qui rendent la logistique plus durable et plus efficace et garantissent ainsi la stabilité et la sécurité futures du transport terrestre à l’intérieur de l’Europe. Nous sommes fiers que la BEI nous soutienne dans cette mission. »

Informations générales

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base de contributions de 22 États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et à sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF relève du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les pans de l’économie de l’UE les plus durement touchés.

Heliad est une société d’investissement cotée dont la mission est de donner plus de pouvoir aux entrepreneurs et investisseurs. Elle investit dans des entreprises qui dominent le marché dans plusieurs secteurs verticaux et diverses régions pour faciliter la prochaine étape de leur croissance. En qualité de société cotée et grâce à son équipe solide et ses partenaires stratégiques, Heliad peut appuyer les entreprises avant, pendant et après leur introduction en Bourse et servir de point d’accès aux marchés boursiers.

InstaFreight est une entreprise cheffe de file de la logistique numérique dans le secteur du transport terrestre en Europe. Fondée en 2016, elle emploie plus de 200 personnes dans toute l’Europe et effectue plusieurs milliers d’opérations de transport par semaine. InstaFreight regroupe sur sa plateforme numérique une capacité de transport supérieure à 25 000 transporteurs et donne aux expéditeurs accès à cette capacité. L’innovation numérique permet à l’entreprise berlinoise en expansion de renforcer la transparence et l’efficacité de la logistique de transport.

InstaFreight gère le transport pour les expéditeurs de manière fiable et en toute simplicité. En opérant une transformation numérique de la logistique de transport, les expéditeurs bénéficient de processus efficaces qui permettent d’économiser du temps et de l’argent, et d’une chaîne d’approvisionnement toujours visible. Avec InstaFreight, les transporteurs peuvent répondre aux besoins numériques des expéditeurs et optimiser leur utilisation des capacités. Ils sont également payés plus rapidement et à des tarifs de fret attractifs.