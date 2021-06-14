SIPEARL (EGF VD)

Fiche récapitulative
SiPearl aims to develop microprocessors for high performance computing and data centres.
The project aims to deliver a high-performance, energy-efficient processor with high security and safety requirements that will support the next generation of computing and data infrastructure. The project's objective aims at supporting the creation of a world-class European High-Performance Computing and Big Data ecosystem.
SiPearl is a French SME founded in 2019, which has grown to ca 75 FTEs based in France, Germany and Spain. SiPearl is putting together a large team of experts in Europe dedicated to HPC technologies, with the view to become the European leader in designing and building the next generation of European Computer Processor Units ("CPUs") for supercomputers ("HPC") and other industrial applications. The company aims to reduce the existing dependencies of Europe on North-American and Asian semiconductor companies and become a key player in the European HPC market. The project entails research and development activities and is expected to generate positive externalities, such as knowledge transfer, increased competition, and productivity growth through innovative computing technology.
Semiconductor research, development and innovation (RDI) activities are not specifically covered by Annexes I & II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory environmental impact assessment (EIA).
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.