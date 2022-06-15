ONCF REHABILITATION FERROVIAIRE

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of an investment programme to renew the existing conventional rail infrastructure and modernise some systems by introducing state-of-the-art technologies. In particular, the related activities concern the renewal or rehabilitation of track, engineering and electric traction facilities on selected sections of the network, improvement of signalling and telecommunication systems, safety improvements, implementation of flood protection and acquisition of equipment for infrastructure maintenance.
The aim is to improve connectivity and strengthen the country's competitiveness, and contribute to building bridges in all Moroccan regions, regional and national economic growth, facilitate trade, support private sector development and ultimately contribute to economic and social cohesion. The project is aligned with the EU New Agenda for Mediterranean and Team Europe Initiative related to Green Partnership with Morocco.
Being an investment programme, the need for an environmental impact assessment (EIA) may vary according to each scheme and will be analysed on a case by case basis, based on any potential significant impacts on protected areas and cumulative impacts assessment. Nevertheless, based on the nature of works included in the project, which will be mainly undertaken on already existing infrastructures ? most schemes are not expected to be subject to EIA. The compliance with environmental and nature conservation directives will be reviewed at appraisal.
The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. The EIB will ensure that the main works and supply contacts will follow international procurement procedures with publication in the EU official journal.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.