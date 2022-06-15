Recherche FR menu
 
Le Groupe BEI est très attaché à l’égalité de genre, un moteur d’activité essentiel. À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous réaffirmons notre engagement à investir dans des projets et des initiatives qui promeuvent l’autonomisation et le perfectionnement professionnel des femmes.

ONCF REHABILITATION FERROVIAIRE

Signature(s)

Montant (.*)
265 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 265 000 000 €
Transports : 265 000 000 €
Date(s) de signature
2/03/2026 : 15 000 000 €
2/03/2026 : 50 000 000 €
11/11/2022 : 200 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 15 000 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
Fiche récapitulative

Date de publication
25 mars 2024
Statut
Référence
Signé | 11/11/2022
20210449
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ONCF REHABILITATION FERROVIAIRE
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 265 million
EUR 596 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of an investment programme to renew the existing conventional rail infrastructure and modernise some systems by introducing state-of-the-art technologies. In particular, the related activities concern the renewal or rehabilitation of track, engineering and electric traction facilities on selected sections of the network, improvement of signalling and telecommunication systems, safety improvements, implementation of flood protection and acquisition of equipment for infrastructure maintenance.

The aim is to improve connectivity and strengthen the country's competitiveness, and contribute to building bridges in all Moroccan regions, regional and national economic growth, facilitate trade, support private sector development and ultimately contribute to economic and social cohesion. The project is aligned with the EU New Agenda for Mediterranean and Team Europe Initiative related to Green Partnership with Morocco.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Being an investment programme, the need for an environmental impact assessment (EIA) may vary according to each scheme and will be analysed on a case by case basis, based on any potential significant impacts on protected areas and cumulative impacts assessment. Nevertheless, based on the nature of works included in the project, which will be mainly undertaken on already existing infrastructures ? most schemes are not expected to be subject to EIA. The compliance with environmental and nature conservation directives will be reviewed at appraisal.

The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. The EIB will ensure that the main works and supply contacts will follow international procurement procedures with publication in the EU official journal.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
15 juin 2022
11 novembre 2022
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes