RLB OO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Financing of small and medium-sized investments carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Austria and Germany, including a dedicated Climate Action window to target financing of energy efficiency, transport and renewables.
Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises.
This operation supports financing of small and medium sized investments carried out by SMEs and MidCaps in Austria, but also in other EU member states, including a dedicated Climate Action window to target financing of energy efficiency, transport and renewables. With this operation, EIB strengthens the EU's economic, social and territorial cohesion and addresses existing market failures: EIB funding will help to ease financial constraints for SMEs and MidCaps and will also address the gap in long tenor financing for Climate Action projects with a 30% Green window. This operation will address the continuously existing and further widened financing gap stemming from higher interest rates for SMEs and will further enhance access to finance for local enterprises at improved terms. In the present operation, EIB's financial contribution to financing SME and MidCap projects will consist of reduced interest rates and longer maturities. By supporting such companies, EIB sends a positive signal to private investors and thus incentivizes further financing. The financing of SMEs and MidCaps generates positive externalities through the creation of jobs, innovative processes, products or services and through skills development and upgrading, particularly in combination with a Green window.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.