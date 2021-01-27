TOURS TRANSPORTS URBAINS

L'opération finance la mise en oeuvre de la stratégie du Promoteur en matière de transports durables énoncée dans son dernier Plan de Déplacements Urbains (PDU) qui cible une diminution de la part modale de la voiture particulière en faveur de la mobilité douce et des transports en commun.





De ce fait, l'opération est en ligne avec les ambitions du Pacte Européen pour la Croissance Verte et contribue aux Public Policy Goals de la BEI en matière de Villes et Régions Durables, de Lutte contre le Changement Climatique et pour la Durabilité Environnementale ainsi que de Cohésion Sociale, compte tenu de sa localisation géographique.





L'opération devrait donc apporter des bénéfices économiques en termes d'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services de transport en commun et, en conséquence de ces deux effets directs et du report modal de la voiture particulière et de deux roues motorisées qui en découle indirectement, en termes de performance environnementale et sociale. L'impact sur l'emploi en phase de mise en oeuvre et la capacité du Promoteur contribuent également à la qualité du Projet.





En ligne avec la demande du SMT, la BEI apporte un financement sur une durée longue, accompagné de toute la flexibilité nécessaire en terme de fixation de taux d'intérêt, de période de mise à disposition des fonds, de choix de profil de remboursement. En outre la BEI ouvre ce projet à un financement intermédié par des banques commerciales.

Le financement BEI est un signal fort pour les autres financeurs.