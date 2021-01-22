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MENTA (EGF VD)

Signature(s)

Montant
7 500 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 7 500 000 €
Industrie : 7 500 000 €
Date(s) de signature
15/10/2021 : 7 500 000 €
Autres liens
Related public register
20/06/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MENTA (EGF VD)
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MENTA (EGF VD)

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2021
Statut
Référence
Signé | 15/10/2021
20210122
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MENTA (EGF VD)
MENTA SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
EUR 18 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Menta is a French designer of Embedded Field-Programmable Gate Arrays ("eFPGA"). FPGAs are microchips that sit between application-specific integrated circuits (ASICs) and regular central processing units (CPUs) in terms of efficiency and flexibility. Menta's design embeds such an FPGA chip design into an ASIC or CPU. The Company only sells intellectual property, it does not manufacture the chips itself.

The objectives of the EIB financing are to support the company in mitigating the impact from the COVID-19 pandemic and to accelerate its research and development (R&D) investments.

Additionnalité et impact

The project contributes to the policy objective of Research and Development by supporting an innovative start-up developing semiconductor design technology for innovative applications like artificial intelligence or edge computing. The promoter is a small company that faces challenging financing needs linked to its new nascent technologies but generates positive externalities as it helps to support European semiconductor industries, boost innovation, growth and job creation. The promoter's strategy depends on significant RDI investments in order to lead the technology development. EIB financing, with an innovative structure adapted to the risk profile of this early stage company, allows the promoter to finance its investment plan, generating a positive crowd-in effect for other investors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

Documents liés
20/06/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MENTA (EGF VD)
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MENTA (EGF VD)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MENTA (EGF VD)
Date de publication
20 Jun 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141797673
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210122
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MENTA (EGF VD)
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171816980
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20210122
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/06/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MENTA (EGF VD)
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MENTA (EGF VD)
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Fiche récapitulative
MENTA (EGF VD)
Fiche technique
MENTA (EGF VD)

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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