GCFF JORDAN PRIVATE SECTOR GUARANTEE FACILITY

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The facility will provide partial portfolio guarantees to local financial intermediaries (FIs), either banks or microfinance institutions, under the Global Concessional Finance Facility (GCFF) - Private Sector Operations framework. GCFF supports middle income countries impacted by the influx of refugees, in this case Jordan as a pilot country. By providing a partial risk protection to FIs in form of guarantees on underlying debt-financing granted to MSMEs on a portfolio basis, the operation will encourage the intermediaries in lending underserved and vulnerable groups of the Jordanian society (including women, youth and refugees) as well as affected by the COVID-19 crisis.
The primary objective is to enhance access to finance for Jordanian micro, small and medium sized enterprises (MSMEs) at better terms and conditions, in particular, through reduced collateral requirements, lower financing costs and longer maturities. The operation will also promote the financial inclusion of refugees and host communities as well as of further underserved segments of the economy.
The selected financial intermediaries will have to take all requisite measures to ensure that the relevant procedures carried out by the final beneficiaries will comply with national legislation and the EIB's Environment and Social Standards.
The selected financial intermediaries will have to take all requisite measures to ensure that procurement by the final beneficiaries is undertaken in line with the provisions of the EIB Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.