BFCM - PROFESSIONS MEDICALES MBIL

Fiche récapitulative
The operation is a EUR 250 million multiple beneficiary intermediated loan which aims at facilitating access to long-term finance for projects carried out by professionals/small and medium-sized enterprises (SMEs) active in the healthcare and pharmaceutical sectors in France with a 5% window dedicated to regions where access to medical experts is sub-optimal/underserved.
Financing of small/medium projects carried out by professionals and SMEs active in the healthcare and pharmaceutical sectors in France.
The proposed operation will support investments carried out by SMEs operating in the healthcare sector in France.
Thanks to EIB intervention, competition between FIs active on this market in France will be enhanced whilst funding conditions for healthcare professionals will be improved (pricing decrease is contractually stated) insuring a better access to finance to Final Beneficiaries.
The propose operation is also expected to improve citizen's access to medical professional across the territory by supporting the launch of new business in the healthcare sector, especially in underserved regions.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
