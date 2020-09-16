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ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
700 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 700 000 000 €
Énergie : 700 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2023 : 200 000 000 €
11/11/2021 : 250 000 000 €
21/12/2021 : 250 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 juin 2021
Statut
Référence
Signé | 11/11/2021
20200916
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN
ENEL GREEN POWER ESPANA SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 700 million
EUR 1400 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The operation is a framework loan to finance the deployment across Spain of Endesa's renewable energy generation assets over the 2021-2023 period (solar photovoltaic (PV), wind onshore and potentially batteries).

The operation is proposed to be structured as a framework loan aimed at financing part of Endesa's ambitious renewable energy investment programme in Spain throughout the period 2021-2023. The pipeline of plants to be included under this operation will be a mixture of wind and solar-photovoltaic power plants.

Additionnalité et impact

The project increases renewable energy generation capacity in Spain and contributes to national and EU 2030 climate objectives. The financing of this project also contributes to Bank's lending priority objectives on Renewable Energy as well as on climate action, environmental sustainability and on economic and social cohesion. The project produces electricity from low carbon sources (solar PV and on-shore wind), addressing the market failure of negative climate and environmental externalities, through the reduction of carbon emissions and air pollution (compared to fossil-fuel generation). As the schemes are expected to rely (at least partially) on revenues from the market (the wholesale market and/or unsubsidized commercial Power Purchase Agreements), and potentially revenues from market-based public support (Contracts for Difference), in a sector characterised by incomplete markets (limited forward/hedging, lack of scarcity pricing and lack of locational pricing), the project improves market efficiency and competition. Thus the operation is expected to yield good quality and results, thanks to avoided GHG emissions and fair employment creation. The EIB's contribution will be most visible on the financial contribution side by accelerating the fundraising process and crowding in other financiers. The schemes are expected to be located mostly in EIB Cohesion Priority regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Endesa will be requested to comply with applicable national and EU legislation.

Endesa will be requested to comply with applicable national and EU legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN
Date de publication
24 Jul 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
142178392
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SET “TRÉVAGO” DE EVACUACIÓN DE LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184258885
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica “Alaudae Solar”
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184259113
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Central Solar Fotovoltaica “El Esparragal I”
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184252499
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PLANTA FOTOVOLTAICA “EUGENIA”
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184259337
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental Ordinario Planta fotovoltaica “Gémina Solar”
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184257016
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA ISF “MINGLANILLA II” 50 MW INSTALADOS (45 MW NOMINALES)
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184265923
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental Planta fotovoltaica 'Agripa Solar'
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184258671
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - ESTUDIO DE SINERGIAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS "EUGENIA” (39 MWp) Y “TIERRA DE ÁGREDA (39 MWp)
Date de publication
6 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184253935
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - DOCUMENTO DE SÍNTESIS INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA ISF “MINGLANILLA II”
Date de publication
6 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184252609
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - DOCUMENTO DE SÍNTESIS INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA ISF “MINGLANILLA I”
Date de publication
6 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184256132
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA "SAN ANTONIO"
Date de publication
6 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184256034
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN
Date de publication
6 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184257230
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL BADAJOZPROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 'TIERRA DE BADAJOZ'
Date de publication
6 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184253495
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENDESA WIND AND SOLAR GREEN FRAMEWORK LOAN - MODIFICADO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA ISF “MINGLANILLA I” 50 MW INSTALADOS (45 MW NOMINALES) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN
Date de publication
6 Dec 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184256243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200916
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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