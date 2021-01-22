CMZRB LOAN FOR MUNICIPAL & REGIONAL DEVELOPMENT

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Dedicated financing supporting municipal and regional infrastructure projects in the Czech Republic.
The loan will support long-term lending of municipalities and regions and by them owned public entities in the Czech Republic in eligible sectors, primarily in urban, regional and rural development. It will support the upgrade, replacement and reorganisation of urban infrastructure and public facilities as well as environmental and efficiency improvements.
Narodni rozvojova banka, a.s ("NRB" or "Borrower") is a specialized financial institution benefiting from a public policy mandate and in charge of the implementation of the state's development strategy. As a well-established promotional development bank, NRB is not-for-profit institution with previous experience with EIB financing. Although a majority of its activities is focused on SME and Mid-Caps segment, it traditionally supports infrastructure projects of municipalities and other public entities.
The proposed operation, structured as multi-sector financing, is to support the implementation of Borrower's medium-term business strategy (2021-2023) in the area of urban development support.
Climate Action objective is targeted at 30%. Given that the underlying sub-schemes are to be located mainly in the convergence areas within the country, the EIB Cohesion Priority regions objective is estimated at 90%.
Attractive conditions of EIB financing, such as longer maturities combined with longer availability periods and pricing will facilitate acceleration of implementation of public infrastructure investment programmes supporting revival of local economies suffering from current health and economic crises. At the same time, the Bank will address the sub-optimal public investment situation through schemes, which due to their size and/or the size of their promoters would not qualify for EIB's direct financial support. The EIB's quality stamp is expected to attract other financiers of the sub-projects.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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