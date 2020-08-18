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FLORIMOND DESPREZ CLIMATE RESILIENT SEEDS

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 1 600 000 €
Allemagne : 3 200 000 €
France : 16 800 000 €
Belgique : 17 200 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 40 000 000 €
Date(s) de signature
4/03/2022 : 1 200 000 €
4/03/2022 : 1 600 000 €
4/03/2022 : 3 200 000 €
4/03/2022 : 16 800 000 €
4/03/2022 : 17 200 000 €
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AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2022
Statut
Référence
Signé | 04/03/2022
20200818
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FLORIMOND DESPREZ CLIMATE RESILIENT SEEDS
FLORIMOND DESPREZ VEUVE & FILS SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 103 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of research, development and innovation (RDI) activities related to the creation, development, registration and commercialisation of new field crop seed varieties continuously adapted to changing agroclimatic conditions.

EIB financing would accelerate the RDI efforts conducted by the Promoter, aiming at providing substantial externalities in the areas of environmental protection (reduced environmental footprint of agricultural activities), food security and climate resilience in agricultural land management.

Additionnalité et impact

The project concerns the financing of RDI activities of Group Florimond Desprez (GFD) in Europe, related to the creation, development, registration and commercialization of new field crop seed varieties. It will (i) support the promoter's long-term competitiveness in the seed sector through RDI investments and (ii) increase farmers' competitiveness and resilience to climate change through the creation of high performance new crop varieties.

 

EIB financing would accelerate the RDI efforts conducted by the Promoter, aiming at providing substantial externalities in the areas of environmental protection (reduced environmental footprint of agricultural activities), food security and climate resilience in agricultural land management. As such, the RDI programme would be entirely dedicated to Climate Action adaptation.

In addition, the project contributes significantly to the economic development of EU cohesion regions through direct and indirect employment in research.

 

Finally, optimal financing for a RDI-intensive firm, such as GFD, is a key for their success and sustainability. The Bank's tailor-made product would provide the company with a longer maturity than the ones available on the market, at attractive terms and aligned with the economic lifetime of the project, as well as help diversify its borrowing base. In addition, EIB financing is expected to have a positive signalling effect facilitating further funding provided by commercial banks supporting this project.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns RDI activities within the Promoter's research centers in the EU, predominantly in Belgium, France, Germany and the Netherlands. The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation has been verified during the appraisal. Environmental studies or appropriate assessments will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLORIMOND DESPREZ CLIMATE RESILIENT SEEDS
Date de publication
11 Jun 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149235073
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200818
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
France
Allemagne
Pays-Bas
Pays de l’UE
Disponible au public
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