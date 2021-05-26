CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II

The program comprises the expansion and modernisation of the electricity distribution network in the Czech Republic, consistently with the country's National Energy and Climate Plan and in alignment with EIB policies. The programme schemes are located in nine regions in the country, all comprising Cohesion Priority Regions. The programme delivers significant economic benefits over and above the financial return, in particular by addressing market failures linked to negative environmental externalities (GHG emissions from power generation and, indirectly, from mobility) and the supply of public goods (security of power supply), and has positive ESG impacts. The Bank's lending participation is expected to have an important impact on acceleration of the financed investment programme and improving its financial matrix. Extended tenor, longer availability period and diversification of lending base further strengthen the EIB's contribution to the objectives of this project.