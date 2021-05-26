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CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 400 000 000 €
Énergie : 400 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2021 : 100 000 000 €
22/11/2021 : 300 000 000 €
Autres liens
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24/07/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
Communiqués associés
République tchèque : modernisation du réseau électrique tchèque grâce à un prêt de 400 millions d’euros de la BEI à ČEZ

Fiche récapitulative

Date de publication
26 mai 2021
Statut
Référence
Signé | 22/11/2021
20200786
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
CEZ DISTRIBUCE AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 752 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The programme comprises investments in the electricity distribution network in the Czech Republic over the period 2021-2022. It encompasses reinforcements and refurbishments in medium- and low-voltage networks.

The project will allow the Promoter to maintain the reliability and quality of electricity supply, to cater to new system users, to integrate renewable energy and to connect electric vehicle (EV) charging stations.

Additionnalité et impact

The program comprises the expansion and modernisation of the electricity distribution network in the Czech Republic, consistently with the country's National Energy and Climate Plan and in alignment with EIB policies. The programme schemes are located in nine regions in the country, all comprising Cohesion Priority Regions. The programme delivers significant economic benefits over and above the financial return, in particular by addressing market failures linked to negative environmental externalities (GHG emissions from power generation and, indirectly, from mobility) and the supply of public goods (security of power supply), and has positive ESG impacts. The Bank's lending participation is expected to have an important impact on acceleration of the financed investment programme and improving its financial matrix. Extended tenor, longer availability period and diversification of lending base further strengthen the EIB's contribution to the objectives of this project.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme schemes are expected to have limited environmental consequences. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
Date de publication
24 Jul 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141027652
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200786
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
Date de publication
17 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224277674
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200786
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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