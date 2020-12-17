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COLLEGES D ALSACE

Signature(s)

Montant
175 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 175 000 000 €
Éducation : 175 000 000 €
Date(s) de signature
18/10/2021 : 175 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COLLEGES D ALSACE
Projet apparenté
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2020
Statut
Référence
Approuvé | 09/06/2021
20200757
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COLLEGES D ALSACE
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet comprend la nouvelle construction, la reconstruction, l'extension et la rénovation des collèges (c'est-à-dire des écoles du niveau secondaire inférieur) dans la nouvelle Collectivité Européenne d'Alsace en France. Il cible un sous-ensemble du plan d'investissement pour l'éducation de la Collectivité qui vise à améliorer la performance énergétique, l'accessibilité et la condition fonctionnelle des bâtiments scolaires et éducatifs.

L'objectif principal du projet est de moderniser et d'améliorer les infrastructures des collèges (c'est-à-dire des écoles du niveau secondaire inférieur) dans la Communauté Européenne d'Alsace (CEA) récemment créée, afin d'offrir une éducation de bonne qualité et d'accompagner l'adaptation de son réseau de collèges aux évolutions de la demande locale. Le projet vise également à renforcer la résilience des infrastructures scolaires face aux risques des changements climatiques et à améliorer l'efficacité énergétique des collèges dans la CEA. Le projet accompagnera aussi l'amélioration de l'accessibilité. Finalement, le projet améliorera les infrastructures des musées et autres établissements culturels utilisés par les collégiens, essentielles pour le bon déroulement de la programmation d'éducation culturelle offerte aux adolescents de la CEA.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet. Il se peut que certaines composantes du projet puissent être considérées comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Cela sera étudié en détail lors de l'évaluation. Les bâtiments publics devront au moins atteindre les objectifs d'efficacité énergétique définis dans la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. Les aspects environnementaux y compris l'impact possible sur les sites naturels, ainsi que tous les aspects liés au développement durable, patrimoine historique et culture seront vérifiés lors de l'évaluation.

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COLLEGES D ALSACE
Date de publication
26 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133615446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200757
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COLLEGES D ALSACE
Autres liens
Fiche récapitulative
COLLEGES D ALSACE
Fiche technique
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