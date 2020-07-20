Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
11/06/2021 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/07/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Related EFSI register
25/06/2021 - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24

Fiche récapitulative

Date de publication
8 juillet 2021
Statut
Référence
Signé | 11/06/2021
20200720
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
SCM GROUP SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities in the field of wood and light materials working machinery. It comprises three main components: (1) RDI activities on products, (2) RDI activities on internal manufacturing processes as well as (3) digitisation. The project covers the period 2021-24; it will be carried out in Italy primarily in the Promoter's headquarters and in cooperation with research and development (R&D) partners.

The proposed project addresses four major trends the industry of machine tools is facing, namely (i) efficient, reactive and connected factories and supply chains, (ii) need for technologies and processes with low environmental impact, (iii) new integrated business models and (iv) human-centered production innovation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Research and development activities on machine tools and related technologies are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directives. The financed activities are expected to be carried out in already-authorised and existing facilities that will not change their scope due to the project. Therefore, the project is likely not to require any additional environmental permits; full environmental details will be however assessed during the project appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures to be followed by the Promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.

Documents liés
17/07/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
25/06/2021 - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Date de publication
17 Jul 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134307370
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200720
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253812806
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200720
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Date de publication
24 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
143044797
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200720
Dernière mise à jour
25 Jun 2021
Secteur(s)
Industrie
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/07/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Related EFSI register
25/06/2021 - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Autres liens
Fiche récapitulative
SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Fiche technique
SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes