SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24

Fiche récapitulative
The project concerns the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities in the field of wood and light materials working machinery. It comprises three main components: (1) RDI activities on products, (2) RDI activities on internal manufacturing processes as well as (3) digitisation. The project covers the period 2021-24; it will be carried out in Italy primarily in the Promoter's headquarters and in cooperation with research and development (R&D) partners.
The proposed project addresses four major trends the industry of machine tools is facing, namely (i) efficient, reactive and connected factories and supply chains, (ii) need for technologies and processes with low environmental impact, (iii) new integrated business models and (iv) human-centered production innovation.
Research and development activities on machine tools and related technologies are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directives. The financed activities are expected to be carried out in already-authorised and existing facilities that will not change their scope due to the project. Therefore, the project is likely not to require any additional environmental permits; full environmental details will be however assessed during the project appraisal.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures to be followed by the Promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.