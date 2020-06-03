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VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 80 000 000 €
Services : 80 000 000 €
Date(s) de signature
10/11/2020 : 80 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER

Fiche récapitulative

Date de publication
11 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 10/11/2020
20200603
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER
VIVAWEST GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 173 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the Promoter's investment in a new highly energy efficient residential building block in the urban area of Dusseldorf, Germany.

The present project presents an opportunity to support the accelerated adoption of energy efficient new constructions, in line with the KfW-55 standard and above legal requirements in Germany.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The individual buildings to be financed are expected to have very limited negative environmental impacts and to generate environmental benefits through greenhouse gas (GHG) emission reductions. Given the scale, location and nature of the buildings in a built-up urban area, an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU, is not required. The project is in line with the EU Directive (2018/844/EU) amending the 2010 Energy Performance of Buildings Directive (Directive 2010/31/EU) and Directive 2012/27/EU on energy efficiency.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER
Date de publication
26 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132184275
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200603
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
252747604
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200603
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER
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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER
Autres liens
Fiche récapitulative
VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER
Fiche technique
VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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