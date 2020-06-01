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AGC COVID 19 RDI 2021-2024

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 4 480 000 €
France : 5 180 000 €
Belgique : 130 340 000 €
Industrie : 140 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2020 : 4 480 000 €
21/12/2020 : 5 180 000 €
21/12/2020 : 130 340 000 €
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Related public register
11/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGC COVID 19 RDI 2021-2024

Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 21/12/2020
20200601
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGC COVID 19 RDI 2021-2024
AGC GLASS EUROPE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 162 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at financing AGC Europe research, development and innovation (RDI) projects in relation to the development of innovative glass products and more sustainable production processes.

The project comprises the Promoter's research, development and innovation (RDI) operational and capital expenditures related to flat glass manufacturing and processing for automotive, architectural and industrial applications. This RDI focuses on energy-efficient glass solutions. The project will further strengthen the proprietary know-how of a European promoter in the field of sustainable glass production and innovative applications which will drive the productivity, competitiveness and environmental sustainability of the company.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The research and development (R&D) activities will be managed and carried out in already existing and authorised R&D facilities. As the project will not result in a change to the authorised scope of the RDI facilities, the project is not subject to the Environmental Impact Assessment Directive – Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. All environmental and social aspects will be assessed in detail during due diligence.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
11/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGC COVID 19 RDI 2021-2024

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGC COVID 19 RDI 2021-2024
Date de publication
11 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131971036
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200601
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
France
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGC COVID 19 RDI 2021-2024
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Fiche récapitulative
AGC COVID 19 RDI 2021-2024
Fiche technique
AGC COVID 19 RDI 2021-2024

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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