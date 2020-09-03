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COVID-19 SERBIAN GOVERNMENT SUPPORT SMES&MIDCAPS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
18/06/2021 : 200 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
3 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 18/06/2021
20200562
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COVID-19 SERBIAN GOVERNMENT SUPPORT SMES&MIDCAPS
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE,SERBIAN EXPORT CREDIT AND INSURANCE AGENCY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan would be a part of the Serbian Governmental support programme for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps impacted by the COVID-19 crisis. The loan would be dedicated to investments as well as working capital support to private entities.

This facility is part of the EIB's economic response to the COVID-19 pandemic and contributes to the EUR 1.7 billion EIB financial support package in the Western Balkans region. The loan aims at mobilising funding resources to mitigate the impact of the COVID-19 crisis in Serbia by financing small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises.

Additionnalité et impact

The pandemic has exacerbated the known difficulties that the SMEs and Midcaps experience in accessing cost-effective, long-term finance. These difficulties arise from the small scale of activities and uncertainties in the markets leading to lower rates of return and higher risk of failure. The EIB loan will help the SMEs/Midcaps to alleviate the immediate negative effects of the pandemic by offering working capital finance, strengthen competitiveness and build-up of future resilience through financing small-scale investments in several sectors. The availability of EIB longer term financing with customized terms will contribute to the Serbian Government program of financial support to those small entities, while also having a strong impact on employment retention. This loan is part of the EIB response to the COVID-19 pandemic in the Western Balkans and included in the Team Europe initiative launched by the Commission.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Projets associés
Projet apparenté
WB COVID-19 RESPONSE - PUBLIC SECTOR AND NPBS PL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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