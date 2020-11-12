COLLECTIVITES FRANCE VS COVID19 BOUCHES DU RHONE

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Fiche récapitulative
- Santé - Santé humaine et action sociale
- Infrastructure composite - Construction
Financement des besoins d'investissement complémentaires du département des Bouches-du-Rhône afin d'atténuer des effets de la crise COVID-19 sur les plans sanitaire, social et économique. Prêt-cadre sous prêt-programme COLLECTIVITES France VS COVID-19 (2020-0318).
Le projet a pour objectif de financer les dépenses du Département destinées à faire face aux conséquences de la crise sanitaire en termes de protection de la population et de continuité, dans des conditions sécurisées, des services publics, ainsi qu'à mettre en œuvre les investissements liés à ces circonstances particulières. Il finance certains investissements urgents des hôpitaux, des projets de recherche départementaux, le développement de la capacité de test ainsi que les équipements de protection de populations vulnérables. En parallèle, il soutient des investissements en faveur de la transition énergétique et de l'adaptation des services publics (mobilité verte, télétravail du personnel départemental, valorisation des patrimoines et domaines publics, performance énergétique des bâtiments).
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur. Une analyse plus détaillée des aspects environnementaux sera consolidée lors de l'affectation des opérations.
Le Département des Bouches-du-Rhône est tenu de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires. La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie lors de l'affectation des opérations.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.