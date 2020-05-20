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IMM-X (IDFF)

Signature(s)

Montant
24 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 24 500 000 €
Services : 24 500 000 €
Date(s) de signature
19/10/2020 : 24 500 000 €
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28/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMM-X (IDFF)
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 19/10/2020
20200520
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IMM-X (IDFF)
IMMUNIC AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 24 million
EUR 50 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project supports a biotech company to develop a therapeutic solution for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The eligible investment plan includes research and development (R&D) and related expenses.

The proposed transaction will support R&D investments that are required in order to bring a product to the market addressing a high unmet medical need, for the current COVID-19 crisis. By co-investing in the project, the Bank contributes to improving healthcare, whilst also fostering the generation of European scientific knowledge and acumen, preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority; thus, the project is not covered by the EU Directives on procurement. However, the Promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMM-X (IDFF)
Date de publication
28 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132297868
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200520
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Germany: EIB provides Immunic with up to €24.5 million to support ongoing development of a potential COVID-19 therapy
IMM-X (IDFF)
©Immunic
Germany: EIB provides Immunic with up to €24.5 million to support ongoing development of a potential COVID-19 therapy
IMM-X (IDFF)
©Immunic
Germany: EIB provides Immunic with up to €24.5 million to support ongoing development of a potential COVID-19 therapy
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