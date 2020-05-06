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EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2020 : 15 000 000 €
23/11/2020 : 15 000 000 €
Autres liens
Related public register
01/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
Related EFSI register
23/10/2020 - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 23/11/2020
20200506
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Top-up fund to be established alongside the Eiffel Energy Transition Fund, with the aim of providing funding to renewable energy project developers that face scarcity of funding in the delivery of projects due to disruption caused in lending markets and project cycles as a result of COVID-19.

Top-up fund to be established alongside the Eiffel Energy Transition Fund, with the aim of providing funding to renewable energy project developers that face scarcity of funding in the delivery of projects due to disruption caused in lending markets and project cycles as a result of COVID-19.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the projects and, in particular, the renewable energy projects to be financed by the Fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU in which case the projects would be subject to an EIA based on Annex III of the EIA Directive. The legal documentation to be entered into between the Bank and the Fund will include an obligation on the Fund Manager to ensure that the portfolio is in compliance with the national law, EU environmental legislation as well as the EIB Environmental and Social Standards.

The Bank will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
01/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
23/10/2020 - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
Date de publication
1 Oct 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132156200
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200506
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
Date de publication
22 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
134395424
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200506
Dernière mise à jour
23 Oct 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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01/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
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Fiche récapitulative
EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
Fiche technique
EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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