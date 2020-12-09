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SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 125 000 000 €
Énergie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2020 : 125 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
Projet apparenté
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN ITALY

Fiche récapitulative

Date de publication
21 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 09/12/2020
20200495
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
SOCIETE GENERALE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Framework loan to support a pipeline of small to medium size projects in the field of renewable energy in Italy.

This project aims to contribute to renewable energy targets in Italy and the European Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation aims at generating environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the Financial Intermediary to ensure compliance with the national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU Procurement Directives, as appropriate.

Documents liés
30/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
Projets associés
Projet apparenté
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN ITALY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133462449
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200495
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
Autres liens
Fiche récapitulative
SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
Fiche technique
SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
Projet apparenté
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN ITALY

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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