BANDESAL SUSTAINABLE ENERGY AND COVID-19 SMES

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Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
A Framework Loan to the Development Bank of El Salvador to partly finance sustainable energy projects and to provide contingency financial support to small and medium-sized enterprises (SMEs) in the context of the COVID-19 pandemic.
The main purpose of the operation is to partly finance sustainable energy initiatives and to provide contingency financial support to SMEs in the context of the COVID-19 pandemic. The energy component of this operation will contribute to the achievement of climate change mitigation, which is one of the high-level horizontal objectives of the External Lending Mandate (ELM), and to the development of sustainable economic growth and of the private sector. The SME component of this operation will support small and medium-sized enterprises impacted by the COVID-19 pandemic in El Salvador.
The energy component of the operation intends to generate environmental benefits by supporting renewable energy (i.e. solar photovoltaic, biogas and mini hydropower) and energy efficiency measures that help to mitigate climate change through the reduction of greenhouse gas emissions. For the SME component of the operation, final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation and the EIB's Environmental and Social Standards, as appropriate.
The Promoters and final beneficiaries of the sub-projects to be financed under this operation will be required to ensure that procurement of goods, works and services is carried out in accordance with the EIB's Guide to Procurement. It is expected that the Promoters of the energy component of the operation will be predominantly private entities and therefore will follow private procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.