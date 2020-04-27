Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

NAVARRA COVID-19 RESPONSE

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Santé : 50 000 000 €
Date(s) de signature
7/10/2020 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Communiqués associés
Espagne : la BEI octroie 50 millions d’EUR à la Navarre pour renforcer sa réponse sanitaire face à la pandémie
Projet apparenté
IBERIA COVID-19 HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
8 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 07/10/2020
20200427
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NAVARRA COVID-19 RESPONSE
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Financing of eligible investments incurred by the regional government of Navarra in relation to the COVID-19 pandemic.

The project will contribute to the region's preparedness and response efforts in the fight against COVID-19.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns operational and capital expenditures that are expected to be carried out in the Promoter's existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, in case the Promoter is notified by one of the competent environmental authorities that one of the components constituting the project should require an EIA or equivalent, a copy of such EIA needs to be sent to the EIB once established.

The Promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Projets associés
Projet apparenté
IBERIA COVID-19 HEALTHCARE PROGRAMME LOAN
Autres liens
Communiqués associés
Espagne : la BEI octroie 50 millions d’EUR à la Navarre pour renforcer sa réponse sanitaire face à la pandémie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Date de publication
28 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130584249
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200427
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165432154
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200427
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Autres liens
Fiche récapitulative
NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Fiche technique
NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Communiqués associés
Espagne : la BEI octroie 50 millions d’EUR à la Navarre pour renforcer sa réponse sanitaire face à la pandémie
Projet apparenté
IBERIA COVID-19 HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Espagne : la BEI octroie 50 millions d’EUR à la Navarre pour renforcer sa réponse sanitaire face à la pandémie
Autres liens
Related public register
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Projet apparenté
IBERIA COVID-19 HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes