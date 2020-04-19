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MICROFLUIDIC TECHNOLOGY R&D (IDFF)

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 10 000 000 €
Services : 10 000 000 €
Date(s) de signature
7/09/2020 : 10 000 000 €
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11/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MICROFLUIDIC TECHNOLOGY R&D (IDFF)
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 07/09/2020
20200419
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MICROFLUIDIC TECHNOLOGY R&D (IDFF)
SCOPE FLUIDICS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 20 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The Promoter is a Polish med tech company developing innovative products in the field of diagnostics and health care with a focus on antibiotic resistance of bacteria and viral pathogens (including COVID-19).

The proposed transaction will support research and development (R&D) investments required to bring products to the market addressing high unmet medical needs, in a growing patient population, preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC. However, full environmental details will be verified during appraisal.

The Promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the Promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MICROFLUIDIC TECHNOLOGY R&D (IDFF)
Date de publication
11 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130718672
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200419
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Poland: EIB lends up to EUR 10 million to Scope Fluidics to develop diagnostics equipment for infectious diseases
Microfluidic Technology RD (IDFF)
©Scope

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