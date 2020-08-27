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JORDAN COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN

Signature(s)

Montant (.*)
49 465 258,92 €
Pays
Secteur(s)
Jordanie : 49 465 258,92 €
Santé : 49 465 258,92 €
Date(s) de signature
6/06/2024 : 990 000 €
23/12/2020 : 48 475 258,92 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 990 000 € fourni par ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND
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17/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JORDAN COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
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NC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
27 août 2020
Statut
Référence
Signé | 23/12/2020
20200381
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JORDAN COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
MINISTRY OF HEALTH - HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 51 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project aims to mitigate the impacts of the novel coronavirus (COVID-19) pandemic by providing financing towards a range of eligible measures to support the health emergency response and pandemic preparedness interventions in Jordan.

The project consists of the financing of certain interventions aimed at strengthening the emergency response to the COVID-19 crisis, as well as the financing of pandemic preparedness medium-term interventions included in the national response plans.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Environmental and Social Principles and Standards.

The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JORDAN COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
Date de publication
17 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130356287
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200381
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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