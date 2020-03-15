BLUEORCHARD INSURESILIENCE INVESTMENT DEBT FUND

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Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
The project willl finance a debt investment of up to USD 10m in the Senior Notes of the InsuResilience Investment Fund, which is a Debt Sub-Fund, lending to financial institutions and aggregators, mainly microfinance institutions (MFIs), in return for participation in the development and distribution of climate risk insurance.
The fund aims to protect the most vulnerable people in agricultural regions of developing countries against the impacts of climate change. Thanks to the funding and product development support provided by the Fund, the financial institutions will be in the position to offer insurance against climate risks in developing countries, as well as to make this insurance accessible and affordable. By providing compensation for damages and helping those impacted to re-establish their livelihoods, the climate insurance linked to loans in local currency provided will protect the final beneficiaries from large losses and help them to cope with the economic effects of weather events. This will enable farmers, micro and small businesses to invest in their businesses rather than having to reduce important expenses which would negatively affect their well-being in the short- and long-term. At the same time, the financial institutions will benefit from the insurance as it could indirectly reduce their non-performing loans, i.e. the Fund will contribute to an increased resilience, at the level of its borrowers and at the level of the final beneficiaries.
Borrowers of the Fund must comply with environmental and social requirements and the standards of responsible finance.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.