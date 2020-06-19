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SCF PORTUGAL COVID-19 ABS FOR SMES AND MIDCAPS

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 55 000 000 €
Lignes de crédit : 55 000 000 €
Date(s) de signature
22/07/2020 : 55 000 000 €
Autres liens
Related EFSI register
02/09/2020 - EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Projet apparenté
EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Fiche récapitulative

Date de publication
19 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 22/07/2020
20200298
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SCF PORTUGAL COVID-19 ABS FOR SMES AND MIDCAPS
BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 55 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation will finance the implementation of urgent response measures aiming to mitigate the impact of the COVID-19 in Portugal and increase SME financing with a focus on alternative access to finance through loans and leases, in this specific case through the purchase of the mezzanine tranche of a securitisation.

The aim is to enhance access to financing for small and medium-sized enterprises in Portugal.;

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
02/09/2020 - EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Projets associés
Projet apparenté
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Date de publication
1 Sep 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
133221926
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200267
Dernière mise à jour
2 Sep 2020
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related EFSI register
02/09/2020 - EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Autres liens
Fiche récapitulative
SCF PORTUGAL COVID-19 ABS FOR SMES AND MIDCAPS
Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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