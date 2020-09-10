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VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 6 000 000 €
Espagne : 6 000 000 €
Irlande : 72 000 000 €
Czechia : 96 000 000 €
Allemagne : 156 000 000 €
France : 264 000 000 €
Industrie : 600 000 000 €
Date(s) de signature
4/02/2021 : 3 000 000 €
15/07/2021 : 3 000 000 €
4/02/2021 : 3 000 000 €
15/07/2021 : 3 000 000 €
4/02/2021 : 36 000 000 €
15/07/2021 : 36 000 000 €
4/02/2021 : 48 000 000 €
15/07/2021 : 48 000 000 €
4/02/2021 : 78 000 000 €
15/07/2021 : 78 000 000 €
4/02/2021 : 132 000 000 €
15/07/2021 : 132 000 000 €
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26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
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France : la BEI approuve le financement à hauteur de 600 millions d'euros des projets de recherches de Valeo dans les technologies de réduction d’émissions de C02 et d’amélioration de la sécurité active

Fiche récapitulative

Date de publication
10 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 04/02/2021
20200278
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
VALEO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 1426 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's research, development and innovation activities in advanced technologies aiming to increase the levels of Decarbonisation and Safety in passenger vehicles. The project will be implemented in the period 2020-2024 at the promoter's research and development centres located in France, Germany, Czech Republic, Ireland, Belgium and Spain.

The project will help to strengthen the company's technology competence and contribute to the ongoing transformation of the automotive industry driven by the following revolutions: - "greener" mobility based on powertrain electrification; - safer mobility based on advanced driver assistance systems (ADAS) and autonomous cars.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments for research and development activities to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope of activity, for which an EIA is not required by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The implementation of this project is expected to lead to the development and adoption of zero-emission, safer and connected vehicle technologies and to the deployment of a more sustainable transport system in Europe.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
Date de publication
26 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131343628
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200278
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Tchéquie
France
Allemagne
Irlande
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
254568272
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200278
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Tchéquie
France
Allemagne
Irlande
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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