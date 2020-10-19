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BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II

Signature(s)

Montant
20 400 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 20 400 000 €
Aménagement urbain : 20 400 000 €
Date(s) de signature
13/04/2021 : 20 400 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 13/04/2021
20200254
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTORUL 6
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 95 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the fourth phase of the Bucharest S6 thermal rehabilitation programme to improve the energy efficiency of 277 individual buildings (corresponding to 85 homeowner associations) located in Sector 6 of Bucharest Municipality. This project falls under the Smart Finance for Smart Buildings (SFSB) Initiative, a joint initiative of the EIB Group and the European Commission (EC) aimed at supporting energy efficiency investments in buildings.

The project will improve the energy efficiency of 85 homeowners associations located in Bucharest Sector 6. The project targets 277 buildings and will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope (wall, roofs and cellar insulation), window replacement, improvements in the heating and domestic hot water systems and replacement of indoor lighting located in common spaces.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation is expected to produce environmental benefits by supporting measures which reduce energy consumption and help mitigate climate change. The buildings to be rehabilitated are expected to have limited negative environmental impact during construction. Given the scale, location and nature of the sub-projects, an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending the 2011/92/EU, is normally not required. The operation will comply with the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU.

The Promoter is a public entity and therefore public procurement rules will apply. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable national and EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU and Directive 2007/66/EC), which may include publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131166029
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200254
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Date de publication
17 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
225122306
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200254
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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