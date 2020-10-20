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ING BANK COVID19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Signature(s)

Montant
340 112 885,7 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 340 112 885,7 €
Lignes de crédit : 340 112 885,7 €
Date(s) de signature
8/12/2020 : 120 745 107,08 €
8/12/2020 : 219 367 778,62 €
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Related EFSI register
21/10/2020 - BENELUX COVID-19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Fiche récapitulative

Date de publication
11 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 08/12/2020
20200252
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ING BANK COVID19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
ING BANK NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 340 million
EUR 1347 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EIB guarantee instrument to support new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Benelux countries (Belgium, the Netherlands, Luxembourg) with a focus on final beneficiaries affected by COVID-19.

EIB guarantee instrument to support new lending to SMEs and mid-caps.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
21/10/2020 - BENELUX COVID-19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - BENELUX COVID-19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
Date de publication
20 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
134292359
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200252
Dernière mise à jour
21 Oct 2020
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg
Disponible au public
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Related EFSI register
21/10/2020 - BENELUX COVID-19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
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Fiche récapitulative
ING BANK COVID19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
Fiche technique
ING BANK COVID19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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