Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 150 000 000 €
Aménagement urbain : 150 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2023 : 50 000 000 €
14/12/2020 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
19/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
15 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 14/12/2020
20200238
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is structured as an intermediated Framework Loan (FL) to support construction and modernisation of urban infrastructure and services in Austrian municipalities.

Intermediated Framework Loan promoted by BAWAG for the financing of urban development and social infrastructure sub-projects in Austria with the final beneficiaries being public sector entities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
19/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT
Date de publication
19 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133692590
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200238
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT
Autres liens
Fiche récapitulative
BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT
Fiche technique
BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes