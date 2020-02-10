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SARTORIUS R&D II

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 27 500 000 €
Allemagne : 201 250 000 €
Industrie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
23/07/2020 : 21 250 000 €
23/07/2020 : 27 500 000 €
23/07/2020 : 201 250 000 €
Autres liens
Related public register
29/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SARTORIUS R&D II
Related public register
11/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SARTORIUS R&D II

Fiche récapitulative

Date de publication
17 août 2020
Statut
Référence
Signé | 23/07/2020
20200210
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SARTORIUS R&D II
SARTORIUS AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 504 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Promoter is a leader in developing innovative tools and technologies enabling its customers to cover key steps in drug development and production. The project concerns the promoter's research, development and investment (RDI) activities during the period 2020-2023.

The project aims at strengthening the company's portfolio of products and services that enable pharmaceutical research, accelerate medical discovery and streamline drug production.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The activities included in the project will not materially change current practice and will be carried out within existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
29/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SARTORIUS R&D II
11/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SARTORIUS R&D II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SARTORIUS R&D II
Date de publication
29 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129013486
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200210
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SARTORIUS R&D II
Date de publication
11 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
216856266
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200210
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SARTORIUS R&D II
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11/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SARTORIUS R&D II
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Fiche récapitulative
SARTORIUS R&D II
Fiche technique
SARTORIUS R&D II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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