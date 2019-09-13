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HELLAS DIRECT (EGFF)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 15 000 000 €
Services : 15 000 000 €
Date(s) de signature
15/06/2021 : 7 500 000 €
15/06/2021 : 7 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 15/06/2021
20200189
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HELLAS DIRECT (EGFF)
HD INSURANCE LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 35 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

HD Insurance ("HDI") is a fully regulated general insurance company, founded in Cyprus in 2011, putting technology and innovation at the forefront of all its activities. It has built its own proprietary underwriting, claims management and online distribution platform which increases the efficiency of traditional services with the use of artificial intelligence (AI) / machine learning. The group's vision is to use this platform to generate leads and claims management fees and so contribute to the digitalisation of the insurance industry in Greece and Cyprus.

The project concerns the digitisation and innovation of the underwriting and insurance industry. The promoter's proprietary algorithms and platform allow it to execute traditional services more efficiently with the use of machine learning and AI. The research and development (R&D) programme includes the years from 2020 to 2022.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation concerns the Promoter's investments in technology and product development. Due to the nature of the operation (mainly R&D and innovative information technologies, sales and marketing investments), it does not fall under any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELLAS DIRECT (EGFF)
Date de publication
29 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131704212
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200189
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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