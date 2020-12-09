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BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Signature(s)

Montant
328 880 358,3 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 328 880 358,3 €
Lignes de crédit : 328 880 358,3 €
Date(s) de signature
22/12/2020 : 28 600 842 €
17/12/2021 : 59 000 000 €
22/12/2020 : 61 279 516,3 €
17/12/2021 : 70 131 730,51 €
22/12/2020 : 109 868 269,49 €
Autres liens
Related EFSI register
11/03/2021 - BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Fiche récapitulative

Date de publication
9 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 22/12/2020
20200136
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 329 million
EUR 660 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

De-linked risk sharing guarantee, under EFSI, aimed at providing new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps affected by the COVID-19 pandemic in Spain. The guarantee facility will be used to cover up to 50% of the credit risk associated with a Spanish bank's corporate and mid-cap loan portfolios.

Guarantee under EFSI aimed at providing new lending to SMEs and mid-caps affected by the COVID-19 pandemic in Spain. The guarantee facility will be used to cover up to 50% of the credit risk associated with a Spanish bank's corporate and mid-cap loan portfolios.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

N/A

N/A

Documents liés
11/03/2021 - BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Date de publication
10 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
139412277
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200136
Dernière mise à jour
11 Mar 2021
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related EFSI register
11/03/2021 - BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
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Fiche récapitulative
BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Fiche technique
BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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