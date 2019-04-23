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FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT

Signature(s)

Montant
27 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 27 500 000 €
Industrie : 27 500 000 €
Date(s) de signature
31/07/2020 : 27 500 000 €
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Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 31/07/2020
20200029
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT
THE NAVIGATOR COMPANY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 28 million
EUR 55 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is the first and a major step in the promoter's decarbonisation strategy, focusing on financing the construction and operation of a new biomass boiler to replace existing obsolete equipment.

The main objectives are to: (i) increase the generation of steam for production stage by increasing biomass burning capacity, and replace the use of natural gas, (ii) replace obsolete equipment, which has high maintenance costs and lower efficiency, and (iii) reduce the overall emissions of the mill.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The scope of EIB financing operation is to support the promoter's Carbon Neutrality Strategy by building a new biomass boiler, which will replace existing obsolete equipment of the vertically integrated pulp and paper mill in Figueira do Foz. The new biomass boiler will be compliant with the new emission limits established by the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU) and in the Decision EU 2017/1442, setting the environmental standards for large combustion plants.

Although the Promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement, the promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the relevant applicable EU procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT
Date de publication
27 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129341427
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200029
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT - Link to EIA documentation
Date de publication
19 Jun 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131495468
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200029
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT
Date de publication
15 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
156950445
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200029
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
125675780
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190423
Dernière mise à jour
21 Dec 2019
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture, Industrie, Énergie
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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