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LUMINOR COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR SMES

Signature(s)

Montant
175 003 456 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 43 750 864 €
Lettonie : 43 750 864 €
Estonie : 87 501 728 €
Lignes de crédit : 175 003 456 €
Date(s) de signature
16/12/2020 : 18 750 000 €
16/12/2020 : 18 750 000 €
16/12/2020 : 25 000 864 €
16/12/2020 : 25 000 864 €
16/12/2020 : 37 500 000 €
16/12/2020 : 50 001 728 €
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20/02/2021 - LUMINOR COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR SMES
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L’UE et Luminor soutiennent les PME et les ETI baltes

Fiche récapitulative

Date de publication
11 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 16/12/2020
20200012
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LUMINOR COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR SMES
LUMINOR BANK AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 1232 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the EIB's immediate COVID-19 response and aims at deleveraging Luminor's corporate portfolio with the aim of improving Luminor's capacity to support and respond to the economic slowdown and liquidity squeeze that small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Baltic states are experiencing as a result of the COVID-19 pandemic.

The project aims at deleveraging Luminor's corporate portfolio with the aim to support and respond to the economic slowdown and liquidity squeeze that SMEs and mid-caps in the Baltic States are experiencing, as a result of the COVID-19 pandemic. It is expected that the main sectors for the new allocations will include manufacturing and services, to be further clarified during the appraisal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment, the Bank will require such intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the environment procedures carried out by the final recipients under the new portfolio will comply with the relevant EU environment legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of public procurement, the Bank will require such intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that procurement procedures carried out by the final recipients under the new portfolio will comply with the relevant EU procurement legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - LUMINOR COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR SMES
Date de publication
19 Feb 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
138823137
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200012
Dernière mise à jour
20 Feb 2021
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Estonie, Lettonie, Lituanie
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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