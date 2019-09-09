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KWS SAAT RDI

Signature(s)

Montant
275 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 11 000 000 €
Italie : 11 000 000 €
France : 46 750 000 €
Allemagne : 192 500 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 275 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2023 : 3 000 000 €
4/12/2023 : 3 000 000 €
4/12/2023 : 3 750 000 €
26/06/2020 : 8 000 000 €
26/06/2020 : 8 000 000 €
26/06/2020 : 10 000 000 €
4/12/2023 : 12 750 000 €
26/06/2020 : 34 000 000 €
4/12/2023 : 52 500 000 €
26/06/2020 : 140 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KWS SAAT RDI
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31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KWS SAAT RDI
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 200 millions d’EUR à KWS SAAT pour l’innovation et l’action en faveur du climat dans l’agriculture

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 26/06/2020
20190909
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KWS SAAT RDI
KWS SAAT SE & CO KGAA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 275 million
EUR 838 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of research, development and innovation (RDI) activities related to the creation, development, registration and commercialisation of new field crop and vegetable seed varieties.

EIB financing would accelerate the RDI efforts conducted by the Promoter.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns RDI activities within the Promoter's research centers in the EU, predominantly in Germany, France, Italy and the Netherlands. The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation has been verified during the appraisal. Environmental studies or appropriate assessments will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KWS SAAT RDI
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127239402
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190909
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
France
Pays de l’UE
Italie
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KWS SAAT RDI
Date de publication
31 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237843804
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190909
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
France
Pays de l’UE
Italie
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KWS SAAT RDI
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31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KWS SAAT RDI
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KWS SAAT RDI
Fiche technique
KWS SAAT RDI
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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